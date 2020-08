Neuer Vertrag & Beförderung: Gebhardt steigt beim FC Basel auf

Felix Gebhardt hat sich für die kommenden Jahre an den FC Basel gebunden – und steigt zur neuen Saison in den Profikader auf.

Der FC Basel hat zur anstehenden Saison einen neuen Goalie in den Profikader bestellt. Wie die Bebbi offiziell mitteilen, unterschreibt Felix Gebhardt einen bis 2023 datierten Vertrag und steigt per Vorbereitung in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Der 18-Jährige spielt seit Sommer 2015 am Rheinknie und kam damals vom SV Lörrach-Brombach, übrigens der Geburtsort des ehemaligen Nati-Trainers Ottmar Hitzfeld, in die FCB-Nachwuchsabteilung. Aktuell gehört Gebhardt sogar dem Kader der deutschen U19-Mannschaft an.

Stand jetzt verfügt der FC Basel mit Jonas Omlin, Djordje Nikolic, Jozef Pukaj und Gebhardt über vier Goalies. Omlin sollte den FCB allerdings in Kürze verlassen, der HSC Montpellier befindet sich mit ihm in fortgeschrittenen Gesprächen.

Und gleich noch eine erfreuliche Nachricht: 🖊️ Der FCB verlängert auch den Vertrag mit seinem 18-jährigen Torhüter Felix Gebhardt vorzeitig bis 2023. Alle Infos unter ➡️ https://t.co/BRvWH4CTyV #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 8, 2020

aoe 8 August, 2020 16:02