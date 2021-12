Neuer Verwaltungsrat bei der FCB-Holding: Christian Gross nicht mehr dabei

Der FC Basel hat seinen Verein wie angekündigt neu aufgestellt. Der Verwaltungsrat der Holding erhält zwei Neuzugänge. Christian Gross und drei weitere Mitglieder sind hingegen nicht mehr dabei.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung wurden am Montag Ursula Rey-Krayer und Dan Holzmann einstieg in den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG gewählt. Gleichzeitig sind Sophie Herzog, Christian Gross, Johannes Barth und Reto Baumgartner aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten und fokussieren sich auf ihre Aufgaben als Verwaltungsräte der FC Basel 1893 AG.

Die FC Basel Holding AG besitzt 75% der FC Basel 1893 AG. 25% gehören dem Verein FC Basel 1893, der als Basisverein unabhängig von der Holding und der AG funktioniert.

Die FC Basel 1893 AG ist für das operative Geschäft des Clubs zuständig, dort sind z.B. die 1. Mannschaft, ein Grossteil der Nachwuchsabteilung und die Geschäftsstelle angegliedert. Sämtliche Entscheide, die den Club FC Basel 1893 betreffen, werden in der AG gefällt.

Die FC Basel Holding AG hat nach der gestrigen Generalversammlung eine angepasste personelle Zusammensetzung – neu sind die FCB-Teilhaber mit den insgesamt grössten Anteilen im Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG vertreten.

Der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG:

David Degen, Präsident

Dani Büchi, Delegierter des Verwaltungsrats

Marco Gadola

Dan Holzmann

Ursula Rey-Krayer

Andreas Rey, Vizepräsident

Die weiteren Gremien bleiben unverändert.

Der Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG:

Reto Baumgartner, Präsident

Johannes Barth

David Degen, Vizepräsident

Carol Etter, Delegierte des Vereins FC Basel 1893

Marco Gadola

Christian Gross

Sophie Herzog

Andreas Rey

Der Vereinsvorstand des Vereins FC Basel 1893 (von den Mitgliedern gewählt):

Reto Baumgartner, Präsident

Tobias Adler

Dominik Donzé

Carol Etter

Benno Kaiser

Edward Turner

