Neunter Kandidat für die Wahl in den FCB-Vorstand

Der FC Basel wählt an seiner 126. Generalversammlung am 9. November einen neuen Vereinsvorstand. Mittlerweile gibt es neun Kandidaten, die sich zur Wahl stellen.

Seit Freitag steht fest, dass auch Peter Hablützel in den FCB-Vorstand möchte: Der 64-jährige Rollstuhlfahrer stellt sich auch als Delegierter des Vereins gegenüber der AG zur Wahl. In einem offenen Brief übt er vor der GV Kritik an der Aktion “Ystoo für e FCB”. Diese sei zwar eine gelungene und erfolgreiche Aktion. Doch im Nachhinein habe sie sich lediglich als gigantischer PR-Gag für den inneren Kreis der Aktion entblösst. Den designierten Vereinspräsidenten Reto Baumgartner hält Hablützel derweil für einen guten Kandidaten für das Amt.

Hablützel sorgte in der Vergangenheit schon verschiedentlich für Schlagzeilen. So forderte im Sommer eine Vorverlegung der GV, die jetzt erst im November ausgetragen wird. Ausserdem platzierte er an der GV im Jahr 2019 einen Antrag für eine Statutenänderung. Das FCB-Vereinsmitglied forderte, dass Präsident Bernhard Burgener nicht auch noch als Vereinsdelegierter im Verwaltungsrat der AG sitzt.

psc 30 Oktober, 2020 13:58