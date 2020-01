Noah Okafor will den FC Basel angeblich verlassen

Die Zukunft des Schweizer Jungstars Noah Okafor gibt weiterhin zu reden. Nun heisst es in einem Bericht von “TeleBasel”, dass der 19-Jährige die Bebbi unbedingt noch in dieser Transferperiode verlassen wolle.

Grund dafür seien die aus seiner Sicht zu geringen Einsatzzeiten in der bisherigen Saison und ein zerrüttetes Verhältnis zu Marcel Koller. In der Hinrunde musste Okafor häufig mit einer Ersatz- oder Jokerrolle Vorlieb nehmen. Dies passt dem Neo-Nationalspieler, der bis 2023 an den FCB gebunden ist, ganz und nicht.

Eine grosse Kontroverse gibt es weiterhin um seinen Tribünenplatz im Spitzenkampf gegen YB am vergangenen Sonntag. Während der “Blick” davon ausgeht, dass Okafor tatsächlich wegen wiederkehrender Adduktorenproblemen pausieren musste, behauptet “TeleBasel”, dass diese Probleme weit weniger schlimm gewesen seien und nur vorgeschoben wurden.

Okafor wolle vielmehr seinen Abgang forcieren. Ein Angebot von 8 Mio. Euro von Red Bull Salzburg soll vorliegen. Dahin möchte der Flügelstürmer auch hin. Doch dem FCB scheint die Offerte zu gering zu sein. Noch bis am 6. Februar können die Österreicher nachlegen, dann endet das Transferfenster dort.

Laut “TeleBasel” mischt nun auch noch ein Topklub aus einer europäischen Spitzenliga mit. Um welchen Verein es sich handelt, ist unklar. Der Verein wolle Okafor jedoch bei einem Transfer noch für anderthalb Jahre nach Basel zurückverleihen. Dieses Szenario ist für den Offensivspieler angeblich keine Option, da er dann doch wieder unter Marcel Koller auflaufen müsste.

Die Spekulationen werden noch einige Tage anhalten. In den Topligen enden die Transferfenster am kommenden Freitag.

psc 29 Januar, 2020 15:16