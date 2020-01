Noah Okafor: Wurde er für einen Transfer geschont?

Jungstar Noah Okafor stand beim Spitzenspiel zwischen YB und dem FC Basel (2:0) am Sonntag etwas überraschend nicht im Kader der Bebbi. Begründet wurde dies mit einer Adduktoren-Verletzung. Möglicherweise steht aber auch ein anstehender Wechsel dahinter.

Schon seit einiger Zeit ist das Interesse von Red Bull Salzburg am Schweizer Jung-Nationalspieler bekannt. Die Österreicher sollen beim FCB bereits mit einem konkreten Angebot in Höhe von 8 Mio. Euro vorstellig geworden sein. In Österreich ist das Winter-Transferfenster noch bis am 6. Februar geöffnet, noch bliebe also etwas Zeit einen Deal unter Dach und Fach zu bringen. Noah Okafor steht in Basel bis 2023 unter Vertrag. Ob der 19-Jährige in der Rückrunde tatsächlich noch für die Basler aufläuft, ist allerdings nicht ganz sicher.

psc 27 Januar, 2020 14:24