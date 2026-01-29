Ottmar Hitzfeld hat eine Meinung zum Start von Stephan Lichtsteiner beim FCB

Ottmar Hitzfeld und Stephan Lichtsteiner arbeiteten bei der Schweizer Nati zwischen 2008 und 2014 erfolgreich zusammen. Nun äussert sich die Trainerlegende zum neuen Coach des FC Basel.

Hitzfeld hofft, dass Lichtsteiner bei den Bebbi einen guten Start hinlegt und Erfolg findet, wie er «Blick» erzählt: «Ich wünsche ihm einen guten Start, ein glückliches Händchen, einen kühlen Kopf und dass er die Erwartungen des Klubs und der Fans erfüllt.»

Der 77-Jährige, der während seiner langen und erfolgreichen Karriere auch Topklubs wie den FC Bayern und Borussia Dortmund trainierte, weiss ganz genau, worauf es ankommt. Er ist überzeugt, dass Lichtsteiner die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit sind Hitzfeld beim Ex-Verteidiger Aspekte wie Zuverlässigkeit, die formidable Einstellung und die totale Fokussierung aufgefallen. «Stephan Lichtsteiner war als Spieler ein Leistungsträger und Leader in der Mannschaft», lautet das Resümee der Trainerikone.

Lichtsteiner folgt beim FCB auf Ludovic Magnin, der am Montag entlassen wurde. Auf Profiebene hat er noch keinen Klub trainiert. Der Super Ligist schenkt dem 42-Jährigen aber sehr viel Vertrauen und stattet diesen gleich mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 aus.