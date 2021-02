Padula fehlt dem FC Basel mehrere Wochen

Der FC Basel muss die kommenden Wochen auf Andrea Padula verzichten.

Andrea Padula wird dem FC Basel in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Wie die Bebbi offiziell bekanntgeben, zog sich der 24-Jährige einen Muskelbündelriss an den linken Adduktoren zu und muss deshalb eine mehrwöchige Zwangspause einlegen.

Der in der Defensive vielseitig einsetzbare Padula schloss sich erst im September dem FC Basel an, der für seine Dienste rund 500.000 Euro an den FC Wil überwies. Der Abwehrspezialist kommt seither auf 17 Pflichtspieleinsätze.

ℹ️ Andrea Padula erlitt einen Muskelbündelriss im linken Adduktor und fällt einige Wochen aus 🤕 Wir wünschen gute Besserung! #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/Rb7GEwIMkA — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 6, 2021

aoe 6 Februar, 2021 12:33