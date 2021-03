Pajtim Kasami positiv auf Coronavirus getestet

Basels Mittelfeldspieler Pajtim Kasami wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Bebbi beteiligen sich freiwillig an der seit Anfang März laufenden Aktion “Breites Testen Baselland”. Im Zuge dessen werden die Spieler und der Staff der Profis regelmässig auf das Coronavirus getestet. Ein solcher Test schlug bei Kasami am Dienstag positiv aus. Der 28-Jährige zeigt nach Klubangaben keine Symptome und hat sich sofort in Isolation begeben.

Ob es weitere Auswirkungen auf die Mannschaft und allenfalls Quarantäne-Massnahmen gibt, wird noch abgeklärt.

psc 31 März, 2021 17:06