Paukenschlag in Basel: FCB feuert Trainer Alex Frei

Der FC Basel trennt sich per sofort von seinem Cheftrainer Alex Frei.

Die Klubleitung sieht sich aufgrund der «ernüchternden sportlichen Entwicklung» zu diesem Schritt gezwungen, wie sie auf der Webseite mitgeteilt wird. Angesichts der aktuellen Konstellation fehlt ihr der Glaube an eine zeitnahe Besserung. Deshalb muss Alex Frei, der sein Amt zu Beginn der Saison antrat, bereits gehen.

FCB-Sportdirektor Heiko Vogel teilt mit: «Dieser Entscheid fällt uns allen selbstverständlich enorm schwer – das kann sich jeder vorstellen, der unsere besondere Zusammensetzung kennt. Wir müssen aber an den FCB und seine Entwicklung denken, deshalb kommen wir nicht drumherum, zu handeln und der Mannschaft neue Impulse zu verleihen. In der aktuellen Situation war das 0:1 gegen GC am Wochenende leider diese eine Niederlage zu viel.»

Vogel wird die Mannschaft interimsmässig trainieren.

psc 7 Februar, 2023 09:14