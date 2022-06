Perfekt: Der FC Basel schnappt sich Barça-Verteidiger Arnau Comas

Der FC Basel verpflichtet den spanischen Abwehrspieler Arnau Comas vom FC Barcelona.

Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison der Kapitän der zweiten Mannschaft und bestritt in der 3. Liga insgesamt 29 Partien. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Nun entscheidet sich Comas für einen ablösefreien Wechsel zum FC Basel, wo er gleich für vier Jahre bis 2026 unterschreibt.

“Arnau hat für einen 22-Jährigen schon viel Erfahrung auf einem sehr guten Niveau sammeln können und dabei als Captain von Barça B auch Verantwortung übernommen. Er ist ein spielstarker Innenverteidiger, der uns auch von seiner Physis her sehr überzeugt. Wir haben uns lange um ihn bemüht und freuen uns, dass es nun geklappt hat mit dem Transfer”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Neuzugang.

Comas hat die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona seit 2010 durchlaufen. Den Sprung in die 1. Mannschaft schaffte er nicht ganz. Nun sucht und findet er im Ausland eine neue Herausforderung. “Für mich ist es eine tolle Möglichkeit hier in Basel, beim grössten Club der Schweiz, langfristig meine Karriere voranzutreiben. Der FC Basel ist aufgrund seiner Geschichte und seiner internationalen Präsenz natürlich auch in Barcelona ein Begriff, zudem haben die beiden Clubs dieselben Farben. Ich freue mich sehr, hier zu sein”, sagt der Abwehrspieler zu seinem Wechsel.

🤝 Vom FCB zum FCB: Herzlich willkommen Arnau Comas 🔴🔵 Der 22-jährige spanische Innenverteidiger kommt vom @FCBarcelona und unterschreibt einen Vertrag bis 2026 🙌#FCBasel1893 #SaliArnau #MirSinBasel #IWB #rotblaulive 🤝 @IWB_Basel bringt neue Energie 🔋 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 16, 2022

psc 16 Juni, 2022 15:11