2. Verstärkung am Deadline Day: FCB leiht Darian Males aus

Der Schweizer Stürmer Darian Males kehrt zurück: Der FC Basel schnappt sich das 19-jährige Talent.

Darian Males wechselte im vergangenen Herbst von seinem Stammklub FC Luzern via Inter Mailand zum FC Genua. Dort kam er in der Serie A bislang allerdings noch nicht zum Zug. Jetzt will er den nächsten Schritt in der Super League tätigen, wo der Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler bisher 19 Einsätze bestritt.

Der FC Basel leiht Males zunächst bis im Sommer aus. Die Bebbi teilen indes mit, dass im kommenden Sommer gegenseitig die Grundlagen dafür geschaffen werden sollen, Darian Males längerfristig an den FCB zu binden.

“Der Wechsel zum FCB ist für meine Weiterentwicklung der richtige Schritt in meiner Karriere. Ich freue mich sehr, dass ich beim FCB unterschreiben konnte und möchte der Mannschaft mit meinem offensiven Spielstil weiterhelfen”, sagte Males nach seiner Unterschrift in Basel.

psc 15 Februar, 2021 17:29