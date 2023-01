Perfekt: FCB-Stürmer Tician Tushi wechselt zu Xamax

Mittelstürmer Tician Tushi verlässt den FC Basel und wechselt in die Challenge League zu Xamax.

Die Neuenburger sichern sich den 21-jährigen Angreifer zunächst bis Saisonende auf Leihbasis. Tushi kam bei den FCB-Profis in dieser Saison nur zweimal zum Einsatz. Viermal lief er für die U21 in der Promotion League auf und erzielte dabei zwei Treffer. Nun kann er sich bei Xamax regelmässige Spielpraxis erhoffen. In der vergangenen Saison spielte er ein halbes Jahr ebenfalls auf Leihbasis für den FC Winterthur und konnte dort reüssieren.

TUSHI ❌ XAMAX Neuchâtel Xamax a le plaisir d'annoncer l'arrivée en prêt de Tician Tushi. Communiqué complet 👉 https://t.co/Cyp0ph8toV#BienvenueTician #SangRougeNoir pic.twitter.com/DTg0lK8ZfK — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) January 30, 2023

ℹ️ Tician Tushi bis Ende Saison zu Xamax Der 21-jährige Stürmer Tician Tushi wechselt bis Ende Saison leihweise zu Neuchâtel Xamax in die dieci Challenge League. Wir wünschen dir viel Erfolg und alles Gute bei Xamax, Tician 🙏#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/FRAvSnLZFZ — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 30, 2023

psc 30 Januar, 2023 17:39