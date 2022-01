Perfekt: FCB-Youngster Adrian Durrer wechselt nach Lugano

Der Defensiv-Allrounder Adrian Durrer verlässt seinen Stammklub FC Basel und wechselt ins Tessin.

Wie der FC Lugano bekanntgibt, unterzeichnet der 20-jährige Basler einen langfristigen Vertrag bis 2026. Durrer hat die gesamte Nachwuchsabteilung des FC Basel durchlaufen, schaffte den Durchbruch bei den Profis aber nie ganz und kam auch in dieser Saison vorwiegend in der U21 zum Einsatz. Nun schlägt er in Lugano ein neues Kapitel auf und wird dort sofort ins Profiteam integriert.

psc 6 Januar, 2022 14:24