Perfekt: FCB-Verteidiger Silvan Widmer wechselt nach Mainz

Der Transfer des Schweizer Nationalspielers Silvan Widmer vom FC Basel in die Bundesliga ist perfekt.

Am Freitagnachmittag bestätigt Mainz 05 die Ankunft des 28-jährigen Rechtsverteidigers, der einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterzeichnet. Medienberichten zufolge fliessen 2,5 Mio. Euro Ablöse. Widmer war zuletzt während drei Jahren für den FC Basel aktiv, davor spielte er während fünf Jahren in der Serie A für Udinese. An der EM bestritt er für die Nati vier Einsätze.

Mainz-Sportchef Martin Schmidt sagt zur Ankunft des Aussenverteidigers: “Mit seiner internationalen Erfahrung und Reputation als aktuell bester Rechtsverteidiger der Schweiz, ist Silvan Widmer für uns nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit ein grosser Zugewinn. Er war die positive Überraschung der Schweizer Nationalmannschaft bei dieser EM, bei der die Schweizer Nati mit dem Viertelfinaleinzug Geschichte geschrieben hat. Wir konnten Silvan vom Mainzer Weg überzeugen und freuen uns, dass er nach vielen Jahren in der Serie A und beim FC Basel nun die Bundesliga beleben will.”

Widmer freut sich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga: “Meine Qualitäten in der Bundesliga unter Beweis stellen zu können, ist für mich eine Riesenherausforderung, auf die ich mich sehr freue. Mainz 05 hat sich intensiv um mich bemüht, mir die sportlichen Ziele und Visionen des Klubs geschildert. Ich war von Anfang an begeistert und wollte unbedingt hierherkommen. Mein guter Freund Fabian Frei hat mir schon vom Verein, der Stadt und dem Umfeld hier in Mainz vorgeschwärmt und gesagt, dass dies ein familiärer Klub ist, was gut zu mir passt. Und meinen Nationalmannschaftskollegen Edimilson Fernandes kenne ich hier ja auch schon – ich freue mich nun darauf, schnell heimisch zu werden.”

psc 9 Juli, 2021 15:24