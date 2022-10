Premiere: Esther Staubli leitet erstmals ein Spiel des FC Basel

Schiedsrichterin Esther Staubli kommt am Wochenende zu einer Premiere: Erstmals wird die 43-Jährige ein Spiel mit Beteiligung des FC Basel arbitrieren.

Staubli pfeift am Sonntagnachmittag die Partie zwischen dem FCB und Winterthur. Mit den Zürchern verfügt sie übrigens shcon über einige Erfahrung. Winterthur hat sie bereits in zehn Challenge League-Spielen und in einer Cuppartie gepfiffen.

In dieser Saison kam sie in der Super League bisher bei der Partie FC Luzern gegen YB (1:2) zum Einsatz.

