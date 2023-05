RB Leipzig bekundet starkes Interesse an FCB-Talent Diouf

Andy Diouf stiess erst im vergangenen Sommer leihweise von Stade Rennes zum FC Basel. Doch laut aktuellem Stand wird der 20-Jährige über die Saison hinaus beim FCB bleiben. Das ermöglicht eine Kaufoption in Höhe von 5,5 Mio. Euro. Allerdings scheint RB Leipzig den Youngster zu locken.

Laut dem italienischen Transferexperten Nicolò Schira ist der Bundesligist sehr am Mittelfeldtalent interessiert. Und sollten die Sachsen ihr Werben intensivieren und ernst machen, ist fraglich, ob der Jungspund für die Bebbi zu halten sein wird. Derzeit ist er jedenfalls unangefochtener Stammspieler beim FCB.

🚨 Excl. - #Leipzig are really interested in signing #FCBasel’s midfielder Andy #Diouf (born in 2003). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2023