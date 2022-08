Römische Verstärkung für den FCB: Riccardo Calafiori hat unterschrieben

Der italienische Linksverteidiger Riccardo Calafiori verlässt seinen Stammklub AS Roma und wechselt in die Super League zum FC Basel.

Die Bebbi nehmen den 20-jährigen Linksfuss bis 2025 mit Option auf eine einjährige Verlängerung unter Vertrag. Die Ablöse soll sich bei rund 1 Mio. Euro bewegen plus bis zu einer halbe Million Euro an Bonuszahlungen. Die Roma erhält 40 Prozent der Einnahmen eines allfälligen Weiterverkaufs des italienischen U21-Nationalspielers. “Mit Riccardo Calafiori wechselt ein talentierter junger Spieler zum FCB, der in Italien hervorragend ausgebildet wurde und unser Kader nun komplettiert. Es zeichnen ihn vor allem Lauffreudigkeit und die Fähigkeit, auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen zu finden, aus. Zudem verfügt er über eine starke Mentalität, die er auch schon als Captain der italienischen U20 unter Beweis gestellt hat”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Neuzugang.

Califiori freut sich auf seine neue Aufgabe in Basel: “Ich freue mich sehr über den Wechsel zum FCB. Von Sebastiano Esposito habe ich nur Gutes gehört über den Club, die Mannschaft und die passionierten FCB-Fans. Ich bin ein hungriger, junger Spieler, der zwar noch viel lernen kann, aber in diesem Trikot in Zukunft Titel gewinnen möchte.”

psc 31 August, 2022 17:28