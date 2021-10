Roger Federer besucht den FCB mit dem Federer-Express

Der Basler und bekennende FCB-Fan hat in der Stadt nun ein eigenes Tram, den “Federer-Express”. Mit diesem fährt er am Freitag vor und begrüsst unter anderem Trainer Patrick Rahmen, FCB-Captain Fabian Frei und Ex-Nati-Stürmer Marco Streller, der zurzeit als Klubrepräsentant amtet. Roger Federer hält einen kurzen Schwatz mit der FCB-Delegation, der für die Öffentlichkeit (natürlich) nicht angekündigt wurde:

Hopping aboard the Fedexpress!🚋🇨🇭Thank you for the incredible honor. It feels like just yesterday I was a boy getting to practice everyday on No.8 🙏🏼 Dangge Basel pic.twitter.com/F396FkIg1H

— Roger Federer (@rogerfederer) October 22, 2021