Schock für die Fans: Der FC Basel erhöht die Ticketpreise

Der FC Basel kommuniziert, dass er die Ticketpreise auf die kommende Saison um 7,5 Prozent anhebt. Betroffen sind sowohl Einzeltickets wie auch Saisonkarten.

Grund dafür ist nach Angaben der Bebbi der neue Modus in der Super League, der mit einigen Änderungen einhergeht. Unter anderem gibt es ein zusätzliches Heimspiel, was für Extrakosten sorgt.

Konkret werden folgende Hintergründe für die Preisanpassung angegeben:

- Der FCB hat seit der Eröffnung des Stadions St. Jakob-Park (2001) die Ticketpreise bisher nie so erhöht, dass eine Anpassung effektiv dem Club zugutegekommen ist. Es gab lediglich in vereinzelten Fällen "administrative Anpassungen", z.B. zur Inkludierung des Fahrpreises für den öffentlichen Verkehr am Spieltag.

- Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen/Teuerung im Bereich Stadionbetrieb, Energie, Material, Löhne etc. in dieser sehr langen Zeit hat sich der FCB zu einer Erhöhung der Ticketpreise von 7,5 Prozent entschieden. (Zum Vergleich: Der Landesindex der Konsumentenpreise hat in den letzten 20 Jahren um 10,5 Prozent zugenommen.)

psc 24 Mai, 2023 14:47