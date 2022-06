Schwedisches Supertalent Philip Rolke vor Wechsel zum FC Basel

Der FC Basel steht vor der Verpflichtung des schwedischen Juniorennationalspielers Philip Rolke von IF Brommapojkarna.

Der bald 16-Jährige soll demnach sogar Angebote von Chelsea und des FC Bayern ausgeschlagen haben, um künftig beim FCB zu spielen. Bereits in Kürze soll er in die Schweiz reisen und seinen Wechsel zu den Bebbi abschliessen. Philip Rolke gilt in seiner Heimat als eines der grössten Talente in seiner Altersstufe.

psc 22 Juni, 2022 17:13