Esposito-Eklat beim FC Basel: So geht es für den Italiener weiter

FCB-Profi Sebastiano Esposito verweigerte im Europa League-Spiel gegen Qarabag Agdam am vergangenen Donnerstag seine Einwechslung für die Schlussphase, wie “Blick” berichtete und sein Klub später bestätigte. Für den hoch veranlagten italienischen Spielmacher hat dies Konsequenzen.

Dieser warf der Zeitung, die darüber berichtet hatte, “Missgunst” und Lüge vor. Trainer Patrick Rahmen bestätigt im “Blick” allerdings noch einmal: “Er weiss, dass er einen Seich gemacht hat. Sein Verhalten ist nicht tolerierbar. Dennoch werden wir hinter ihm stehen. Ich und auch der Klub.” Tatsächlich wurde Esposito für das Super League-Spiel bei Servette am Sonntag (2:2) nicht berücksichtigt und stand nicht im Aufgebot.

Ob die Inter-Leihgabe für das Topspiel gegen YB am Mittwoch in den Kader zurückkehrt und welche weitere Konsequenzen die verweigerte Einwechslung noch hat, ist offen. Rahmen führt aus: “Das weiss ich selber noch nicht. Ich habe am Samstag mit ihm gesprochen und werde am Montag noch einmal mit ihm sprechen. Danach werden wir entscheiden.”

psc 13 Dezember, 2021 11:09