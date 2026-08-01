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Serie-A-Klub spricht mit dem FC Basel über Philip Otele

Autor: | Publiziert: 1 August, 2026 15:12
Serie-A-Klub spricht mit dem FC Basel über Philip Otele

Philip Otele befindet sich wieder beim FC Basel – aber wohl nur vorübergehend. Der FCB würde den Stürmer gerne halten, ist Angeboten gegenüber aber aufgeschlossen. Für diese gibt es eine Bedigung.

In der Serie A regt sich offenbar konkretes Interesse an Philip Otele. Nach Informationen des italienischen Journalisten Pierpaolo Verri hat die US Lecce Otele als Verstärkung für den Angriff im Visier. Die Pugliesi würden momentan die Machbarkeit eines Transfers prüfen, sehen sich hierbei aber offenbar mit einer Basler Forderung auseinandergesetzt.

Demnach möchte der FCB Otele nur fest abgeben, gegenüber einer erneuten Ausleihe ist man also nicht wirklich offen. Diese Position soll im Austausch so kommuniziert worden sein. Der Hamburger SV hat jüngst darauf verzichtet, nach einem einjährigen Leihgeschäft bei Otele die Kaufoption auszulösen. Diese lag bei 4,5 Millionen Euro, zuvor hatte der HSV eine Leihgebühr von einer Million Euro bezahlt.

FCB-Boss David Degen hatte in dieser Personalie schon geäussert, dass es sich um eine sehr dynamische Situation handelt. Otele, dessen Vertrag in Basel noch bis 2028 läuft, sieht seine sportliche Zukunft eigentlich nicht mehr in der Super League.

Trotz der anhaltenden Wechselgerüchte wird erwartet, dass Otele am Samstag (18 Uhr) im Heimspiel gegen Lausanne-Sport wie schon in der Vorwoche den Weg in die Startelf findet.

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