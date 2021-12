Serie A-Klub bereitet Winterangebot für Pajtim Kasami vor

Serie A-Aufsteiger Venezia möchte den Basler Mittelfeldregisseur Pajtim Kasami unter Vertrag nehmen.

Der 29-jährige Linksfuss war in der HInrunde unter FCB-Trainer Patrick Rahmen trotz grosse Konkurrenz im Mittelfeldzentrum gesetzt und hat alle 18 Super League-Spiele bestritten. Nun ertönen gemäss “Blick” Lockrufe aus Italien. Da war Kasami in der Vergangenheit bereits für Palermo aktiv. Bereits im vergangenen Sommer zeigte Venezia Interesse am 12-fachen Schweizer Nationalspieler. Dieses Interesse ist offenbar nicht abgeflacht.

Die Pläne des FCB sehen grundsätzlich keinen Abgang Kasamis vor. “Mit Pajtim würden wir gerne verlängern. Aber er muss sich hundert Prozent zum FCB bekennen. Das ist die Bedingung. Ich will nie mehr etwas von einem Ausland-Wechsel hören”, sagte FCB-Boss David Degen jüngst in einem Interview mit “Sonntagsblick”. Der aktuelle Kontrakt des Spielmachers läuft nächsten Sommer aus.

psc 21 Dezember, 2021 10:29