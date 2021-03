Sforza fordert nach Pleite in Lugano: “Jeder muss sich Gedanken machen”

Der FC Basel muss sich samstagabends mit 1:2 beim FC Lugano geschlagen geben. Ciriaco Sforza versucht im Anschluss, klare Worte zu finden.

In der Super League ist der FC Basel nun auf Tabellenrang vier abgerutscht. Die Bebbi liegen damit nun sogar hinter dem FC Lugano, der zwar punktgleich ist, aber den direkten Vergleich gewinnt. “Wenn du Spiele gewinnen willst, musst du 90 Minuten lang Einsatz geben. Jeder muss sich Gedanken machen”, wurde Ciriaco Sforza im Anschluss an die Niederlage am Samstagabend vom “Blick” zitiert.

Zwar habe seine Mannschaft durchaus Bemühungen gezeigt, insgesamt gehe es dem FCB-Coach allerdings darum, den “inneren Sauhund” zu überwinden. Nachdem man in der 22. Spielminute noch durch Arthur Cabral in Führung ging, baute man ab. “Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig gemacht”, sagte Sforza über den zweiten Durchgang, in dem die beiden Gegentreffer fielen.

adk 21 März, 2021 11:58