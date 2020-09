Sforza über FCB-Engagement: “Traum in Erfüllung gegangen”

Ciriaco Sforza hat sich mit dem Engagement beim FC Basel einen “Traum” erfüllt. Der Neo-Coach spricht mit voller Vorfreude über die künftige Aufgabe bei den Bebbi.

Der FC Basel hat mit Ciriaco Sforza einen neuen Trainer präsentiert, der die Bebbi wieder nach oben führen möchte. Im Interview mit “Sport1” hebt der 50-Jährige nochmals seine Ambitionen hervor: “Der Verein und der Präsident wollen einen sportlichen Neuanfang machen. Sie zählen auf eine neue Saison und auf eine neue Entwicklung. Darauf freue ich mich. Wenn man sieht, was in den vergangenen Jahren in Basel entstanden ist und was der FCB erreicht hat, mit einer tollen Infrastruktur und tollen Fans, dann ist das für Schweizer Verhältnisse absolut top.”

Für den einstigen Nati-Spieler sei der FCB nach wie vor ein grosser Verein: “Egal, ob man in der Schweiz oder im Ausland über den FC Basel spricht, sagt man, dass es ein grosser Verein ist. Das ist ein Traditionsklub, und es wurde da etwas Sensationelles aufgebaut. Sie wollen wieder ganz nach oben.”

Auch deshalb sei es Sforzas absoluter Traum, die neue Herausforderung bestmöglich zu meistern: “Träumen darf jeder. Auch ich. Aber mein Traum ging vergangene Woche in Erfüllung, als ich beim FC Basel unterschrieben habe. Wenn ich sehe, was hier im Verein abgeht, dann muss ich sagen: Mehr kann ich mir nicht wünschen. Mein Ziel ist es, hier Erfolg zu haben.”

adk 6 September, 2020 11:31