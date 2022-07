So geht es für YB, Basel und Lugano in der Conference League weiter

YB, der FC Basel und FC Lugano wollen in die Conference League. Nun ist bekannt, wie der weitere Weg dorthin aussieht.

Erst am Donnerstag steht für YB in der zweiten Quali-Runde der Conference League ein Duell mit FK Liepaja auf dem Programm, während es für den FC Basel gegen Crusaders FC geht. YB würde bei einem Weiterkommen in der dritten Quali-Runde auf den Sieger der Begegnung Kuopion PS (FIN) vs. FC Milsami Orhei (MDA) treffen, Basel auf MKS Pogon Szczecin (POL) oder Brøndby IF (DEN).

Der FC Lugano steigt als Cupsieger erst in der dritten Quali-Runde ein und trifft sodann auf Hapoel Beer-Sheva (ISR) oder Dinamo Minsk (BLR).

