Dieses Statistik macht dem FCB gegen Marseille viel Hoffnung

Statistiken sind immer nur bedingt aussagekräftig und nützlich. Im Falle des FCB können sie im Hinblick auf die K.o.-Phase in der Conference League aber zumindest Hoffnung geben. Der FCB hat nämlich die letzten drei K.o.-Duelle gegen französische Teams im Europacup allesamt gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen mit einem Verein aus der Ligue 1 gab es im Sechzehntelfinale der Europa League in der Saison 2015/16 mit St. Étienne. Damals setzte sich der Schweizer Vertreter hauchdünn und dank der damals noch gültigen Auswärtstorregel durch. Diese ist auf die aktuelle Spielzeit hin von der UEFA abgeschafft worden.

