Stocker-Suspendierung: FCB veröffentlicht Statement

Der FC Basel äussert sich via Stellungnahme öffentlich zur Beurlaubung von Captain Valentin Stocker.

Am Montag kam die Meldung raus, dass der FC Basel Valentin Stocker bis auf Weiteres suspendiert hat. Grund sei ein Dissens mit Trainer Ciriaco Sforza. Daraufhin taten viele Anhänger des FCB am Montagabend in der Basler Innenstadt ihren Unmut kund und protestierten gen Vereinsführung.

In einem Statement, das der Klub am Dienstag auf seiner Website veröffentlichte, lautet es: “Die Massnahme im Fall von Valentin Stocker war ein Entscheid der FCB-Sportkommission – die Spieler der 1. Mannschaft hatten nichts damit zu tun. Die Mannschaft akzeptiert den Entscheid der Sportkommission, das hat sie gegenüber der Clubführung geschlossen bestätigt. Die Spieler und der Trainerstaff wollen sich nun voll und ganz auf die kommenden sportlichen Aufgaben konzentrieren und als Einheit einen Weg aus der schwierigen sportlichen Situation finden.”

Weiter betont der FCB deutlich: “Wir bitten um Verständnis, dass alles Weitere im Zusammenhang mit der vorübergehenden Beurlaubung von Valentin Stocker derzeit nicht kommentiert wird. Es handelt sich um einen laufenden internen Vorgang, der nicht öffentlich begleitet werden kann.”

adk 2 März, 2021 16:32