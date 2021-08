Für diese Summe lässt Basel Torjäger Cabral ziehen

Die Fans des FC Basel zittern noch immer um den Verbleib von Torjäger Cabral. Selbstverständlich ist dieser nicht, Wechselgerüchte sind an der Tagesordnung. Die Forderung der Bebbi hat es aber in sich.

Nach Angaben des “Blick” fordert der FCB mindestens 12 Mio. Franken Ablöse für den 23-jährigen Brasilianer, der sich in dieser Saison bereits sehr treffsicher zeigt und in vier Spielen ebenso viele Tore erzielt hat. Im Gespräch mit “Transfermarkt” hält FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann fest, dass sich Cabral am Rheinknie sehr wohl fühlt. Dennoch sei ein Abgang noch in diesem Monat nicht ausgeschlossen. Für diesen Fall würde man auf jeden Fall noch einen Ersatz verpflichten: “Man hört sehr viel, aber es kommt erst langsam Bewegung rein. Darum ist es schwierig abzuschätzen. Aber Arthur ist jetzt seit zwei Jahren hier in Basel, hat zwei Jahre performt, viele Tore geschossen. Junge Stürmer, die Tore schiessen, sind immer gesucht. Daher ist es nicht auszuschliessen, dass der Spieler den nächsten Schritt machen möchte, wenn ein gutes Angebot kommt”, sagt Kaufmann. Konkrete Offerte ist bis anhin aber noch keine eingegangen.

Das Zitterspiel für die FCB-Fans geht erst einmal weiter.

psc 4 August, 2021 15:43