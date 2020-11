Super League: Lugano schlägt FCB spät – YB siegt deutlich

Der FC Lugano kann den FC Basel in der Super League durch einen Last-Minute-Treffer schlagen. Leader YB landet einen deutlichen 3:0-Sieg beim FC Lausanne-Sport.

FC Lugano 1:0 FC Basel

Der FC Basel erleidet den späten K.o. – der FC Lugano kann mit dem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Lange Zeit dauerte es bis sich im Sonntagsduell im Stadio di Cornaredo etwas tat. In einer ausgeglichenen Partie war es Mattia Bottani, der in der 92. Spielminute den glücklichen Siegtreffer für die Hausherren erzielte.

FC Lausanne-Sport 0:3 Young Boys

Ein klarer Erfolg für YB – und insgesamt bereits der fünfte Sieg im achten Super-League-Spiel der laufenden Saison (drei Remis). Im Stade de la Tuilière gingen die Gäste aus Bern in der 30. Spielminute durch einen Treffer von Jodan Lefort in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte YB einen drauf, traf erst in der 53. Spielminute durch Felix Mambimbi und in Minute 87 durch Jean-Pierre Nsame..

adk 29 November, 2020 17:59