Supertalent Albian Hajdari kehrt zum FC Basel zurück

Der FC Basel kann in der Rückrunde wieder auf sein Abwehrtalent Albian Hajdari bauen.

Der 18-jährige Innenverteidiger wurde im Sommer 2020 von Juventus übernommen, spielte aber noch bis im letzten Sommer bei den Bebbi, ehe er nach Turin wechselte. Dort war er in der Hinrunde für die U19 eingeplant. Nun wird Hajdari wieder ein halbes Jahr in der Super League spielen. Der Transfer erfolgt auf Leihbasis bis im kommenden Sommer. Der Youngster trainiert bereits am Dienstag mit dem FCB mit und steht ab sofort zur Verfügung.

psc 4 Januar, 2022 11:26