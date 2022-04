Taulant Xhaka stellt seine FCB-Teamkollegen an den Pranger

FCB-Profi Taulant Xhaka ist nach der Nullnummer beim FC Sion stinksauer – vor allem auch auf seine Teamkollegen.

Der ältere Bruder von Nati-Captain Granit Xhaka nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund als er nach Abpfiff den Gang vor die Mikrofone antritt. Gegenüber “Blick TV” tut Xhaka seinen Unmut kund. “Wenn ich ehrlich bin, bin ich stinksauer. Es muss sich jeder hinterfragen, ob er heute wirklich gewinnen wollte”, schimpft der 31-jährige Mittelfeldprofi. Er führt aus: “Ich habe das Gefühl, wir waren gut im Ballbesitz. Aber die letzten 30 Minuten waren wir zu ungenau. Der letzte Pass hat gefehlt Wir sind nicht zu richtigen Torchancen gekommen. Stinkehässig eigentlich.”

Der Rückstand der Bebbi auf Tabellenführer FCZ ist somit wieder auf 13 Punkte angewachsen. Der Meistertitel ist sechs Spielrunden vor Schluss endgültig nicht mehr realistisch. Unter Umständen kann das Meisterrennen sogar schon am kommenden Wochenende definitiv entschieden sein. Möglich ist auch, dass sich der FCZ den Meistertitel ausgerechnet beim Auswärtsspiel in Basel am 1. Mai sichert.

psc 19 April, 2022 13:36