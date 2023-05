Die ersten Worte von Taulant Xhaka nach seinem Ausraster

Taulant Xhaka äussert sich am Montagmorgen via Instagram zu seinem Ausraster gegen den FC Zürich, der ihm eine Rote Karte und wohl eine lange Sperre einbringt. Der 32-Jährige gibt sich reuig.

In seinem Statement spricht er von einem «Aussetzer, für den er sich «in aller Form» entschuldige. Xhaka schreibt weiter, dass selbst «verbale Beleidigungen gegen ihn und seine Familie» derartige Entgleisungen, wie sie ihm in der Schlussphase der 0:1-Niederlage gegen den FC Zürich passiert sind, nicht rechtfertigen.

Der FCB-Profi hatte zunächst Adrian Guerrero ins Gesicht gefasst und danach Verteidiger Nikola Katic einen Kopfstoss in die Bauchgegend verpasst. Xhaka führt aus: «Als erfahrener Spieler und Captain dieser Mannschaft habe ich gerade in schwierigen Momenten eine Vorbildfunktion, die ich in dieser Situation leider nicht wahrgenommen habe.» Er werde die Konsequenzen dafür tragen, dass er sich «einen kurzen Moment nicht im Griff hatte».

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League wird sich mit dem Fall auseinandersetzen. Xhaka dürfte eine lange Sperre kassieren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taulant Xhaka (@tx.34)

psc 8 Mai, 2023 10:16