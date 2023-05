Tennis-Legende Roger Federer gratuliert FCB in der Kabine

Der FC Basel erreicht dank eines 3:1 gegen GC die Europacup-Quali. Zur Feier schaut Tennis-Legende Roger Federer in der Kabine vorbei.

FC Basels Edelfan Roger Federer stattete der Mannschaft nach der perfekten Europacup-Quali einen Besuch in der Garderobe ab. Damit sorgte die Tennis-Legende bei einigen Spielern für ungläubige Blicke.

🐐 Just got visited by the GOAT 😍 Em Fabi si Gsicht seit alles 🤩#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/mY1Tum6YkF — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 29, 2023

Vor allem Fabian Frei wirkte schwer beeindruckt von der Ehre, dass Federer der Mannschaft gratulierte. "Just got visited by the GOAT", schreibt der FC Basel zu den Fotos mit Federer auf Social Media.

adk 30 Mai, 2023 11:35