Timm Klose: FC Basel schafft es auf Platz 2 der Super League

Timm Klose fiebert noch immer mit seinem ehemaligen Klub mit. Und weil er die Situation genau im Blick hat, denkt er auch, dass der FC Basel am Ende der Saison auf Platz 2 der Super League stehen wird.

Timm Klose wird im Interview mit dem Bezahlsender «blue Sport» befragt, ob er dem FC Basel zutraue, die Saison auf dem 2. Platz der Super League abzuschliessen. «Ich glaube schon, ja – definitiv», fällt die Antwort des 34-Jährigen positiv aus.

Vor dem Klassiker an diesem Samstag (18 Uhr) beim FC Zürich liegt der Basler Rückstand auf den 2. Platz bei fünf Punkten. Ganz oben thront der BSC Young Boys, der bei noch zehn ausstehenden Runden satte 20 Punkte Vorsprung auf die Bebbi hat. Was macht YB besser?

«Ich glaube, es fehlt nicht viel, um wirklich mithalten zu können. Das hat man jetzt auch wieder im Pokal gesehen», vergleicht Klose den FC Basel mit YB. «Das letzte Quäntchen, das es noch braucht, um konstant zu sein und zu bleiben – da ist bei YB noch ein Ticken besser.» YB gewann unter der Woche mit 4:2 im Cup-Halbfinal in Basel.

In der nächsten Woche kommt es dann zum Highlight in der Conference League, wenn der FC Basel im Joggeli den OGC Nizza zum Hinspiel im Viertelfinal empfängt. «Das wird ein spannendes Spiel, es ist alles möglich», so Klose. «Zwei Spiele, die auf Augenhöhe sein können. Ich glaube, das Halbfinal ist drin für Basel.»

aoe 8 April, 2023 15:42