Transfercoup für die Hoppers: GC holt Amir Abrashi zurück

Die Grasshoppers stehen offenbar kurz vor der Verpflichtung von Amir Abrashi.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler wird sich nach Angaben von “20 Minuten” wieder den Zürchern anschliessen. Dort spielte Abrashi bereits zwischen 2010 und 2015, ehe er sich in Richtung Bundesliga zum SC Freiburg verabschiedete. Dort wird der zweikampfstarke Mittelfeldpuncher nicht mehr benötigt, wobei der Vertrag noch weiterläuft. In der vergangenen Rückrunde war er an den FC Basel ausgeliehen. Eine vorhandene Kaufoption zogen die Bebbi nicht, auch weitere Gespräche führen offenbar zu keinem Erfolg. Stattdessen soll GC nun zuschlagen.

Für die Hoppers bestritt Abrashi in der Vergangenheit insgesamt 155 Pflichtspiele. Er war auch am letzten grossen Erfolg des Schweizer Rekordmeisters beteiligt, dem Cupsieg 2013.

GC hat bisher im Hinblick auf die neue Saison noch keine Neuzugänge bekanntgegeben. Solche wird es aber noch einige geben, Abrashi könnte den Auftakt machen.

psc 21 Juni, 2021 14:08