Eine Alternative

Türkischer Klub beschäftigt sich mit FCB-Verteidiger Jonas Adjetey

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 11:53
Jonas Adjetey weckt offenbar Begehrlichkeiten in der Türkei. Beim gehandelten Klub steht der Verteidiger des FC Basel aber nicht ganz oben auf der Liste.

Jonas Adjetey hat sich allem Anschein nach schon wieder bei einem türkischen Klub in den Fokus gespielt. Der türkischen Sportzeitung «Fanatik» zufolge ist der Innenverteidiger des FC Basel ein Thema bei Trabzonspor, steht dort allerdings nicht oben auf der Liste.

Trabzonspor soll sich aktuell um einen neuen Spieler für die defensive Zentrale bemühen und sein Angebot für Wolfsbergs Chibuike Nwaiwu noch mal erhöht haben. Die Offerte beläuft sich mittlerweile auf sieben Millionen Euro.

Adjetey ist bei Trabzonspor also wenn überhaupt nur Plan B. Der FC Basel will den 22-Jährigen im Winter nicht unbedingt abgeben, wäre aber wohl bei einem passenden Angebot dazu bereit, den Deal durchzuwinken. Dieses zeichnet sich momentan aber nicht ab.

Galatasaray soll im vergangenen Sommer zehn Millionen Euro für Adjetey geboten haben, wirklich konkret konnte die Spur ans Marmarameer dann allerdings nicht verfolgt werden. Das dürfte sich bei Trabzonspor auf ähnliche Weise gestalten.

