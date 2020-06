Valentin Stocker hakt Titelrennen längst nicht ab

Valentin Stocker hatte am Mittwochabend mit einem Traumtor gegen Xamax massgeblichen Anteil am 2:1-Sieg der Bebbi bei Xamax. Ein wichtiger Dreier, der die Chancen auf den Meistertitel wieder etwas erhöht.

Nach der Auftakt-Niederlage gegen den FC Luzern beim Super League-Restart in der vergangenen Woche wurde der FCB bereits aus dem Meisterrennen verabschiedet. Möglicherweise verfrüht: Zur Spitze fehlen dank der Niederlage von YB jetzt wieder nur noch fünf Punkte – wobei St. Gallen am Donnerstag wieder weiter wegziehen kann. Valentin Stocker hält im “Blick” jedenfalls fest, dass elf Runden vor Schluss weiterhin alles möglich sei: “Abgerechnet wird am Schluss. Wenn wir unsere Leistung bringen, dann können wir erfolgreich Fussball spielen.”

Am kommenden Sonntag empfängt der FCB zu Hause das abstiegsgefährdete Sion. Ein weiterer Dreier sollte her, um den Anschluss nach oben tatsächlich zu halten.

psc 25 Juni, 2020 10:49