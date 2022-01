Verbleib oder Abgang? Cabral macht den FCB-Fans Hoffnungen

Stürmer Arthur Cabral wird mit einem Weggang vom FC Basel in Verbindung gebracht. Nun spricht der Brasilianer selbst über seine Zukunft.

“Ich weiss nicht, ob ich beim FCB bleiben werde. Ein Transfer hängt von unzähligen Faktoren ab”, gestand Arthur Cabral nun Interview mit dem “Blick”. Allerdings machte der 23-Jährige den Fans des FC Basel Hoffnungen, dass er noch bis Sommer bleiben wird.

“Ich will mit Basel Meister werden. Das ist mein Traum”, so Cabral, der erklärte: “Mein Traum ist die Premier League. Ich bin ein grosser Fan des englischen Fussballs. Das heisst aber nicht, dass ich nicht auch nach Spanien oder Italien wechseln würde.” Vertraglich ist der Angreifer indes noch bis 2023 an den FC Basel gebunden.

adk 8 Januar, 2022 10:19