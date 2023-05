Verletzung im Klassiker: Sergio Lopez verlässt den Platz unter Tränen

Im Klassiker zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich zieht sich Aussenverteidiger Sergio Lopez eine Verletzung zu. Der Spanier verlässt den Platz unter Tränen.

Bittere Pille für den FC Basel: Am Sonntag musste Sergio Lopez verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem er mit dem rechten Fuss umknickt war. Unter Tränen verliess der Aussenverteidiger gegen den FC Zürich den Rasen.

Die Bilder lassen vermuten, dass ein längerer Ausfall droht. Doch mit einer Diagnose muss noch abgewartet werden. Am Donnerstag (21 Uhr) steht jedenfalls bereits das Halbfinal-Hinspiel in der Conference League gegen Florenz an.

adk 7 Mai, 2023 17:56