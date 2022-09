Verletzungsschock beim FCB: Sergio Lopez fällt lange aus

Verletzungspech beim FC Basel: Der spanische Aussenverteidiger Sergio Lopez fällt wochenlang aus.

Wie die Bebbi mitteilen, hat sich der 23-jährige Spanier im Training am vergangenen Montag eine Ruptur des vorderen Syndemoseband am rechten Fuss zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus. Sergio Lopez kam im FCB-Trikot in dieser Saison bisher zu 14 Pflichtspieleinsätzen. Zwischenzeitlich führte er das Team sogar als Captain an.

ℹ️ Sergio López hat sich beim Training am vergangenen Montag eine Ruptur des vorderen Syndemoseband am rechten Fuss zugezogen und muss mehrere Wochen pausen 🤕 Wir wünschen dir gute Besserung, Sergio! 🍀#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/O1Ux4lwdzM — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 28, 2022

psc 28 September, 2022 15:55