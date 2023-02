Vertragszoff zwischen dem FC Basel und Taulant Xhaka

Zwischen der Klubleitung und Taulant Xhaka herrscht offenbar Zoff über einen allfälligen neuen Vertrag von Klublegende Taulant Xhaka.

Dieser steht noch bis 2024 unter Vertrag und zählt nach Angaben von «CH Media» und «Blick» zu den Topverdienern der Mannschaft. Unumstrittener Stammspieler ist er indes nicht mehr. Bei einer festgelegten Anzahl von Einsätzen würde sich sein Kontrakt dem Vernehmen nach aber bis 2025 verlängern. Dieser Kontrakt wurde noch unter der Ägide von Ex-Präsident Bernhard Burgener vereinbart. Die neue Klubführung bietet Xhaka nun einen Anschlussvertrag über 2025 als Nachwuchstrainer hinaus an. Allerdings will sie eine beidseitige Klausel verankern. Demnach würde der aktuell bis 2024 laufende Vertrag nur um ein Jahr verlängert, wenn sie ihr Einverständnis gibt. Und hier liegt die Krux: Xhaka muss durchaus befürchten, dass er in anderthalb Jahren keine zentrale Rolle mehr einnimmt und er somit im Sommer 2024 ohne Vertrag als Aktiver dasteht.

Eine Personalie, die durchaus zu reden gibt. Auch bei den Fans des FCB, die klar auf der Seite Xhakas stehen, der sich stets sehr mit dem Klub identifiziert hat und immer als Leader vorausgegangen ist.

psc 21 Februar, 2023 09:55