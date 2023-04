Die Vorschriften für FCB-Fans in Nizza werden noch härter

Die Behörden in Nizza verschärfen die Vorschriften für Gästefans aus Basel für die am Donnerstagabend anstehende Conference League-Partie noch einmal.

In Frankreich werden in den nächsten Tagen wegen der innenpolitischen Unruhen weitere Streiks und Proteste erwartet. Es soll sogar zu einem «Tag des Zorns» kommen. Betroffen sind auch Sportveranstaltungen. Die FCB-Fans dürfen sich nun in gewissen Zonen der Stadt überhaupt nicht aufhalten. Bereits zuvor wurden sehr rigide Vorschriften erlassen. So müssen alle Supporter der Bebbi ihre Tickets an einem bestimmten Ort abholen und dürfen sich ohnehin nicht frei bewegen.

psc 18 April, 2023 17:29