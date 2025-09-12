Xherdan Shaqiri verrät, wer sein bester Mitspieler war

Xherdan Shaqiri verrät im Gespräch mit der "Gazzetta dello Sport" welcher seiner zahlreichen und namhaften Mitspieler während seiner mittlerweile langen Karriere der Beste war.

Leicht fällt die Wahl dem 33-Jährigen nicht, letztlich nennt er aber einen Namen. "Es ist schwer, einen zu nennen. Ich habe mit vielen starken, unterschiedlichen und unvergleichlichen Spielern gespielt. Wenn ich einen Namen nennen muss, würde ich aber Ribéry sagen", so Shaqiri.

Mit dem französischen Flügelstürmer spielte Shaqiri zwischen 2012 und 2015 beim FC Bayern zusammen. Als damals noch junger Spieler konnte der Schweizer Ex-Nationalspieler von Ribéry einiges lernen.

"Er spielte auf meiner Position und beeindruckte mich vom ersten Training an. Ausserhalb des Platzes war er total locker und lächelte, auf dem Platz aber war er eine Furie. Und was für Dribblings, was für eine Qualität. Franck ist einer der besten Menschen, die ich je im Fußball getroffen habe", führt Shaqiri aus.

Auch einen Lieblingscoach hat der Basler Profi: "Ich würde Guardiola sagen. Er hat versucht, den Fußball in Deutschland und bei Bayern zu verändern, und meiner Meinung nach hat er es auch geschafft."

Shaqiri nennt aber auch Ottmar Hitzfeld, den er bei der Schweizer Nati kennengelernt hat: "Ein Ehrenmann, dem ich sehr verbunden bin. Ein Trainer aus einer anderen Zeit."

