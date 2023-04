Die YB-Ostkurve reist trotz Sperrung des Gästesektors nach Basel

Der FC Basel sperrt für das kommende Heimspiel gegen die Young Boys die Muttenzerkurve und auch den Gästesektor. Die YB-Ostkurve reist trotzdem nach Basel.

Dies kündigt die Fangruppe anlässlich des 2:0-Sieg gegen GC am Ostermontag an. «Usi Lideschaft isch grösser aus jedi Kollektivstrafe – aui uf Basu!», steht auf einem im Wankdorf gezeigten Banner der Ostkurve. YB trifft am Sonntagnachmittag im Basler St. Jakob-Park auf den FCB.

Wegen der Geschehnisse nach dem Cup-Halbfinal, wo FCB-Fans im gleichen Stadion drei Mitarbeiter des Sicherheitspersonals schwer verletzt hatten, wurden die Fansektoren geschlossen. Einfach so hinnehmen will man dies in der YB-Ostkurve nicht. Die Anreise wird vorderhand geplant.

psc 11 April, 2023 09:46