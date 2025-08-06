YB-Profi Edimilson verletzt sich vor Topspiel gegen FCB

Die Young Boys müssen vor dem Topspiel gegen den FC Basel einen schmerzhaften Verlust hinnehmen. Edimilson Fernandes steht für die Partie wohl nicht zur Verfügung.

Laut "Blick" hat sich der Mittelfeldspieler im Training eine Blessur zugezogen und musste die Einheit vorzeitig abbrechen. Der 29-Jährige besuchte für ein MRI das Spital. Die genaue Diagnose steht noch aus. Der Einsatz von Edimilson gegen den FC Basel am Mittwochabend ist aber äusserst fraglich. Auch Alan Virgius ist für die Partie fraglich.

Auf der Gegenseite kann Trainer Ludovic Magnin aber auch nicht aus dem Vollen schöpfen: Stürmer Benié Traoré fehlt wie schon beim 2:1-Sieg gegen GC am vergangenen Wochenende wegen Sprunggelenksproblemen.

psc 6 August, 2025 09:14