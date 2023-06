Zeki Amdouni will ins Ausland und Zukunft bis Ende nächster Woche klären

Für Senkrechtstarter Zeki Amdouni ist die aktuelle Saison weiterhin noch lange nicht gelaufen: Nach den beiden Nati-Einsätzen mit zwei Toren und drei Assists ist der Angreifer an die U21-EM nach Rumänien gereist. Ausserdem wird seine Zukunft in den kommenden Tagen geklärt.

Gegenüber "Blick" bestätigt der 22-Jährige seinen Wechselwunsch: "Ich bin bereit für den nächsten Schritt in meiner Karriere. In der Super League, in der Conference League und mit der Nationalmannschaft habe ich meine Leistungen gebracht." Und schon bald soll klar sein, wo der Noch-FCB-Stürmer in der kommenden Saison spielt. Sein Berater reist sogar mit zur U21-EM, wo Gespräche folgen könnten.

Angeblich sollen Benfica, Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam grosses Interesse signalisieren. Wer am Ende das Rennen macht, ist offen. Als Ablöse stehen nach den ganz starken Auftritten des Stürmers in diesem Kalenderjahr mindestens 10 bis 15 Mio. Euro im Raum.

psc 21 Juni, 2023 10:32