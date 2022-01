FC Lausanne-Sport will Mehdi Zerkane übernehmen

Mehdi Zerkane kann Girondins Bordeaux in diesem Winter verlassen. Aus der Super League gibt es mit dem FC Lausanne-Sport einen Klub, der ihm einen Ausweg aus seiner verzwickten Situation zeigen möchte.

Nach insgesamt zweieinhalb Jahren in Diensten von Girondins Bordeaux soll Mehdi Zerkane den Klub noch in den kommenden Tagen verlassen. Unter Vladimir Petkovic spielt der Flügelstürmer keine Rolle mehr. Der “L’Equipe” zufolge hat sich der FC Lausanne-Sport mit Bordeaux auf eine Ausleihe inklusive Kaufoption verständigt.

Zerkane stand in dieser Saison erst fünfmal in der Ligue 1 auf dem Feld und zählt lediglich 77 Einsatzminuten. Der Transfer ist jedoch keineswegs in trockenen Tüchern. Zerkane ist offenbar nicht gerade überzeugt von einem Wechsel in die Super League und soll sich momentan darüber Gedanken machen, welche Option für ihn die beste ist.

Lausanne sucht dringend nach Verstärkungen, um den Abstieg zu verhindern. Mit zwölf Punkten belegt das Team von Trainer Ilija Borenovic nach der Hinrunde den vorletzten Platz.

aoe 29 Januar, 2022 14:25