Feyenoord-Profi Chris-Kévin Nadje wechselt in die Super League

Der ivorische Offensivspieler Chris-Kévin Nadje verlässt Feyenoord Rotterdam und wechselt in die Super League.

Der FC Lausanne-Sport sichert sich die Rechte am 1.90 Meter grossen Spielmacher, wie "L'Équipe" berichtet. Nadje fiel zuletzt wegen einer Fussoperation aus, will in der neuen Spielzeit nun aber angreifen. Sein Vertrag in den Niederlanden läuft eigentlich noch bis 2028, der Klub scheint aber nicht mehr mit dem 23-Jährigen zu planen.

Lausanne wird sich Nadje zunächst auf Leihbasis krallen und auch eine Kaufoption für den Mittelfeldprofi besitzen. Zu Beginn dieses Jahres stand der künftige Lausanner Neuzugang unter anderem noch in der Champions League gegen den FC Bayern im Einsatz. Feyenoord gewann die Partie aus der Ligaphase gleich mit 3:0.

psc 20 Juni, 2025 16:11