Die Schweizer Nati und Bosnien kämpfen um Abwehrtalent Anel Husic

Anel Husic nimmt in der Innenverteidigung seines Stammklubs Lausanne-Sport in dieser Saison einen Fixplatz ein. Der 20-Jährige wurde nun sowohl für die Schweizer U21-Nati wie auch für die Nachwuchsauswahl Bosniens aufgeboten. Und das sogar am gleichen Tag.

Der Youngster, der in Lausanne erst auf diese Saison hin von der U21 fix ins Profikader integriert wurde, hat seinen Platz in der obersten Schweizer Spielklasse gefunden. Lausanne-Coach Ilija Borenovic vertraut ihm jedenfalls zu hundert Prozent und hat ihn zuletzt stets über 90 Minuten eingesetzt, wenn er spielberechtigt war. Kurios: Husic bekam Mitte September am gleichen Tag sowohl ein Aufgebot der Schweizer U21-Nati wie auch eines für die bosnische Auswahl. Vorerst hat er sich für das Aufgebot von Mauro Lustrinelli entschieden. Bereits am Freitag könnte der Verteidiger gegen die Niederlande sein Debüt geben.

psc 6 Oktober, 2021 15:35